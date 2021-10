München: Neuer Hauptbahnhof bekommt eine Radl-Tiefgarage

Kein Platz für Fahrräder hier am Hauptbahnhof. Nach dem Willen der Stadt soll sich das jetzt ändern. Denn unter dem Bahnhofsplatz soll zusammen mit der zweiten Stammstrecke auch eine hochmoderne Tiefgarage für die Drahtesel entstehen. Sie hat nur einen Nachteil: Hinein geht es über eine sehr steile Rampe. Die Stadt will deshalb auch einen Radl-Aufzug prüfen oder sogar ein vollautomatisches Parksystem: Dabei stellt man das Radl in eine Halterung und dann wird es vom Computer in der Garage verstaut. Bis es so weit ist, dauert es aber wohl noch einige Jahre.