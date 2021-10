München: Neuntes Hofbräuhaus eröffnet in den USA

Bayerisches Bier, Lederhosen und Schweinsbraten sind Exportschlager, keine Frage. Viele Touristen würden das bayerische Lebensgefühl am liebsten mit nach Hause nehmen. Und da gibt es gute Nachrichten: In Buffalo im US-Bundesstaat New York hat jetzt ein original Münchner Hofbräuhaus eröffnet und das auch mit Lizenz der Münchner Brauerei. Bierbänke, Hofbräu-Lampen an der Decke und bayerische Flaggen an den Wänden – das US-Hofbräuhaus sieht fast aus wie das Original. Und es ist tatsächlich auch schon das Neunte, denn das Münchner Hofbräuhaus ist ein echtes Exportprodukt.