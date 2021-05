Die Popup-Radwege in München sind mittlerweile dauerhaften Varianten gewichen – und in der Gabelsbergerstraße gibt es nun sogar einen vierten Radweg. Oberbürgermeister Reiter hat ihn gestern bei strömendem Regen eingeweiht und war sichtlich zufrieden. Man habe die Popup-Radwege vergangenes Jahr einfach mal ausprobiert und sie seien sehr gut angekommen. Auch in der Rosenheimer-, der Elisen- und der Theresienstraße sind die Radwege nun dauerhaft eingerichtet.