München öffnet wieder erste Sommerstraßen

Mehr Platz für Fußgänger und spielende Kinder. Dafür gibt es hier in München ab sofort wieder die Sommerstraßen. Das Erfolgs-Konzept aus den letzten zwei wird auch heuer wiederholt. Neun Straßen werden dazu teils in verkehrsberuhigte Bereiche, teils in Spielstraßen umgewandelt. Bei ersterem haben Fußgänger Vorrang, Autos und Radler dürfen höchstens Schrittgeschwindigkeit fahren. Bei Spielstraßen wird die Straße komplett zur Fußgängerzone und dort dürfen dann Kinder spielen. Die ersten Sommerstraßen sind seit Montag in Betrieb, weitere folgen Ende Juni und Anfang Juli.

Diese Sommerstraßen gibt es:

Verkehrsberuhigte Bereiche:

Holzplatz (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt): 20. Juni bis 18. September

Fromundstraße zwischen Säbener Straße und Otkerstraße (Untergiesing-Harlaching): 20. Juni bis 21. August

Schnaderböckstraße (Schwanthalerhöhe): 23. Juni bis 31. August

Schöttlstraße zwischen Leipartstraße und Fallstraße (Sendling): 23. Juni bis 18. September

Am Kosttor (Altstadt-Lehel): 30. Juni bis 14. September

Birkenfeldstraße zwischen Simmernstraße und Heidelberger Straße (Schwabing-Freimann): 30. Juni bis 31. August

Drächslstraße ab Senftlstraße (Au-Haidhausen): 4. Juli bis 4. September

Spielstraßen: