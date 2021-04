München: Oktoberfest in Dubai geplant

Mit der Wiesn wird es heuer ja wohl in München leider wieder nichts. Aber selbst wenn – das größte Volksfest der Welt kann sich das Oktoberfest wohl nicht mehr nennen. Zumindest nicht das in München. Denn in Dubai soll dieses Jahr die größte Wiesn stattfinden – „Oktoberfest goes Dubai“ heißt das Motto. Inklusive längster Bar, dem höchsten Maibaum und dem größten Bierglas der Welt, so die Veranstalter. Außerdem soll es ein halbes Jahr von Oktober bis März gehen und würde damit auch am längsten dauern. Und auch die Schlagerstars sollen eingeladen werden und tauschen wohl Theresienwiese gegen Wüstenstrand.