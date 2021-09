München: Outdoorsportfestival im Olympiastadion

Lust auf Sport, aber keine Ahnung welcher? Am Sonntag kann man es einfach ausprobieren beim Münchner Outdoorsportfestival. Nach einjähriger Corona-Pause geht es wieder los mit 3-G-Regel, Hygienekonzept und mit dem Olympiastadion auch an einem neuen Standort. Interessierte können am Sonntag eine ganze Palette an verschiedenen Sportarten ausprobieren und vielleicht ein neues Hobby entdecken. Der Eintritt ist kostenlos. Und wer das Angenehme auch gleich mit dem Nützlichen verbinden will: Für den kommt von 11 bis 17 Uhr auch der Impfbus vorbei.