München: Pasing Arcarden spenden Sheltersuits für Obdachlose

Jetzt im Winter wird es auch hier mitten in der Stadt ordentlich kalt. Eigentlich zu kalt, um nachts draußen zu sein, doch vielen Obdachlosen bleibt keine Wahl. Für sie gibt es deshalb sogenannte “Sheltersuits”. Das sind quasi extrem warme Winterjacken, die nachts auch zum Schlafsack umfunktioniert werden können. Zusätzlich bestehen sie auch noch umweltfreundlich aus recyceltem Material. 20 Stück davon haben jetzt die Pasing Arcarden in einer großen Spendenaktion an die Caritas und die Bahnhofsmission hier in München gespendet. Von dort werden sie an bedürftige Obdachlose weiterverteilt.