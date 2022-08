München: Passagiere stundenlang in Zug eingesperrt

Gefangen in einem Zug, alle Toiletten sind abgesperrt und niemand weiß, wann es weitergeht. Genau das ist jetzt in München passiert. Der Regionalzug aus Nürnberg ist kurz nach der Münchner S-Bahn-Station Obermenzing wegen einer defekten Weiche stecken geblieben. Dahinter kam gleich der nächste Zug, also konnte auch nicht umgedreht werden. Als sich ein Passagier dann schließlich bei der Deutschen Bahn beschwert, wurde der Hilferuf abgelehnt. Laut DB wäre der Zug schon längst angekommen. Erst nach eineinhalb Stunden konnte der Zug zur S-Bahn-Station zurückfahren und die Fahrgäste konnten aussteigen.