München: Passanten stellen Juwelierdieb

Sie haben nicht weggeschaut, sondern Courage gezeigt. Mehrere Passanten haben so in der Münchner Ludwigsvorstadt einen Juwelierräuber gestellt. Der war gestern Nachmittag in das Geschäft gegangen und hat den Besitzer unvermittelt mit Pfefferspray attackiert. Der Ladenbesitzer wehrte sich aber vehement, was Passanten bemerkten. Sie alarmierten die Polizei und stellten sich dann gemeinsam in die Eingangstüre des Juweliergeschäfts. So konnte der Räuber nicht flüchten. Die Polizei hatte so leichtes Spiel, den 35-Jährigen aus Erding dann festzunehmen.