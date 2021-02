Das sieht man auch nicht alle Tage – eine 19-Jährige ist am Freitag mit ihrem Auto am Englischen Garten in München vorbeigefahren, als plötzlich ein Pferd über die Straße galoppiert ist. Das war vorher ausgebüxt, als es in einen Anhänger verladen werden sollte. Die Fahrerin folgte dem Pferd und konnte es dann schließlich beruhigen und einfangen – ganz zur Freude der Besitzerin. Das Pferd verletzte sich bei seinem Ritt durch die Stadt zum Glück nicht.