München: Philharmoniker eröffnen Isarphilharmonie

München hat ab heute ein neues Konzerthaus – wenn auch nur übergangsweise. Mit einem Festkonzert der Münchner Philharmoniker wird heute Abend die Isarphilharmonie in Sendling eröffnet. Der Grund: Der Gasteig in Haidhausen muss grundlegend saniert werden. Bis 2025 muss deswegen die Münchner Kultur auf die andere Seite der Isar umziehen. Das Konzert heute Abend ist gleichzeitig auch eine der ersten Veranstaltungen in Bayern, bei der die neue 3-G-Plus-Regel gilt. Zutritt gibt es nur für Geimpfte, Genesene und mit einem PCR-Test negativ getestete. Dafür fallen dann Maskenpflicht und Abstandsregeln weg.