München plant Kreuzung im Bahnhofsviertel nach Tokioer Vorbild

Wir kennen alle die weltberühmte Kreuzung in Tokio, wo die Menschenmassen bei grüner Ampel die Straße überqueren. Und dieses Tokio-Feeling will sich jetzt die Stadt München holen. 5 Millionen Euro nimmt die Stadt in die Hand, um die Gegend rund um den Hauptbahnhof einmal umzugestalten. Auf der Kreuzung Goethe/Landwehrstraße soll es dann eine „Tokio-Ampelschaltung“ geben. Heißt: Alle Fußgängerampeln sind zur gleichen Zeit grün. Dazu soll es autofreie Wochenenden geben, dunkle Ecken besser beleuchtet werden und mobile Toiletten bis hin zu Pinkelbeeten – also Erdflächen zum Urinieren geben.