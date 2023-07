Autofahrer in Stadt und Landkreis München könnten künftig als Kennzeichen nicht nur das altbekannte „M“ haben. Wie die Abendzeitung berichtet, plant das Kreisverwaltungsreferat ein neues Kennzeichen mit den Buchstaben „MUC“. Der Hintergrund: In München gibt es so viele Autos, dass der Stadt die möglichen Kombinationen ausgehen.