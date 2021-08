Nun ist es traurige Gewissheit. Vor 10 Tagen war ein 14-Jähriger in München in die Isar gesprungen, um einen Fußball herauszuholen. Dann ist er abgetrieben. Wie die Polizei heute mitteilte, wurde seine Leiche letzten Freitag im mittleren Isarkanal in Pliening im Landkreis Ebersberg entdeckt. Das hat die Rechtsmedizin nun zweifelsfrei bewiesen.