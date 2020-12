München: Polizei auf der Suche nach 15-Jähriger

Die Münchner Polizei ist auf der Suche nach der 15-jährigen Hatice Ilyada. Seit Mitte August ist das Mädchen bereits vermisst. Sie war in einem Jugendhaus untergebracht – Ermittlungen haben bisher nichts gebracht. Es gebe aber Hinweise, dass sich Hatice in Niedersachsen aufhalten könnte, so die Polizei.

Beschreibung von Hatice:

15 Jahre, weiblich, ca. 175 cm groß, ca. 52 kg schwer, scheinbares Alter um die 20 Jahre,

dunkelbraune Haare

Personen, die sachdienliche Angaben zum Aufenthalt der 15-Jährigen machen können,

werden gebeten, sich an das zuständige Kommissariat 14, 80333 München, Ettstr. 2,

Telefon: 089/2910-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.