München: Polizei fasst Verdächtigen nach Tod einer 14-Jährigen

Update:

Wie die Polizei gegenüber Radio TOP FM mitgeteilt hat, ist der tatverdächtige 17-Jährige gefasst worden. Nach Informationen der Bild-Zeitung wurde er am Pasinger Bahnhof von der Bundespolizei festgenommen. Er soll in der Nacht auf Sonntag ein 14-jähriges Mädchen, mutmaßlich seine Ex-Freundin, getötet haben. Weitere Informationen will die Polizei am Nachmittag bekannt geben.

Ursprungsmeldung:

Warum ist gestern früh ein 14-jähriges Mädchen im Münchner Stadtteil Bogenhausen getötet worden? Die Hintergründe zu der Gewalttat sind noch völlig unklar. Die Polizei fahndet jetzt mit Hochdruck nach dem 17-jährigen mutmaßlichen Ex-Freund des Mädchens. Medienberichte, wonach die 14-Jährige erstochen wurde, hat die Polizei noch nicht bestätigt. Klar ist nur, es war ein Verbrechen.