München: Polizei kämpft gegen E-Scooter-Vandalen

So langsam reicht es den Einsatzkräften hier in München. Immer wieder landen E-Scooter dort, wo sie absolut nicht hingehören. Neuestes Beispiel: In der Nähe von Feldmoching hat ein Zug gleich mehrere E-Roller überfahren, die einfach ins Gleis geworfen wurde. Hochgefährlich, sagt die Bundespolizei. Im schlimmsten Fall könnte der Zug entgleisen. Am Wochenende musste auch die Feuerwehr ausrücken, weil ein E-Roller in den Eisbach geworfen worden war. Nur mit einer Drehleiter und der Hilfe einiger Surfer konnte die berühmte Eisbachwelle wieder freigegeben werden. Schon seit längerem diskutiert die Stadt, wie man dem E-Roller-Problem Herr werden kann.