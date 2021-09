München: Polizei rechnet zur IAA mit größtem Polizeieinsatz in 20 Jahren

Die Münchner Polizei rechnet zur Internationalen Automobilausstellung (IAA) in der kommenden Woche mit ihrem größten Einsatz in 20 Jahren. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erwartet ein «großes Protestgeschehen». «Die Sicherheitsbehörden stellen eine europaweite erhebliche Mobilisierung aus dem linksextremen und linksautonomen Spektrum fest», sagte er am Freitag in München.

Die Polizei stelle sich darum auf illegale Aktionen wie Straßenblockaden, Eindringversuche, Kletter- und Abseilaktionen, Sabotage und sogar Brandstiftung ein. Es sei auch zu erwarten, dass ein Teil der gewaltbereiten IAA-Gegner gezielt die Konfrontation mit den Beamten suchen könne. Daneben seien zahlreiche friedliche Proteste angekündigt. Zu einer Fahrrad-Sternfahrt am Samstag kommender Woche erwartet die Polizei rund 35 000 Teilnehmer, zu einer zeitgleich stattfindenden Demonstration weitere 10 000.

Die bevorstehende Bundestagswahl könnte die Situation verschärfen, sagte Herrmann. Es sei anzunehmen, «dass diese unmittelbar bevorstehende Bundestagswahl ein zusätzlicher Anreiz sein kann für diese radikalen Kräfte». Bis zu 4500 Polizisten sollen während der IAA täglich im Einsatz sein.