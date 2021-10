Heute, am 1. 10., also 110, findet zum ersten Mal bundesweit der „Tag des Polizeinotrufs“ statt. Die Münchner Polizei nutzt das für einen ihrer inzwischen legendären Twitter-Marathons. Von 11 bis 23 Uhr wird die Polizei über Twitter heute live in Text, Bild und Video von aktuellen Einsätzen berichten.

Hier könnt ihr ab 11 Uhr die Arbeit der Münchner Polizei live verfolgen: Twitter