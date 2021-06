Nachdem ein Unbekannter die Fußmatte einer Seniorin angezündet haben soll, sucht die Polizei nach dem Brandstifter. Wie die Polizei heute mitteilt, hat am Dienstagabend eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in München gebrannt. Das Feuer wurde daraufhin gelöscht – die Seniorin bleib unverletzt. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen zum Brandstifter.