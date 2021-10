München: Polizistin mit Laserpointer geblendet

Was für eine feige Aktion am Montagabend in München: Ein Unbekannter hat eine Polizeistreife auf der Von-Kahr-Straße in Untermenzing mit einem Laserpointer geblendet. Die 20-jährige Fahrerin des Streifenwagens musste im Krankenhaus behandelt werden und kann aktuell nicht im Außendienst eingesetzt werden. Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Wer gegen 20:45 Uhr am Montagabend auf der Von-Kahr-Straße etwas Verdächtiges gesehen hat, kann sich an jede Polizeidienststelle wenden.