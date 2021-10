München: Prächtige Geweihe im Tierpark Hellabrunn

In Thalkirchen wird geröhrt. Und das sind zum Glück mal nicht die allgegenwärtigen Laubbläser, sondern die Hirsche hier im Tierpark Hellabrunn. Denn für die ist Paarungszeit, oder wie es für die Hirsche heißt: Brunft. Den ganzen Sommer über haben sie ihr prächtiges Geweih wachsen lassen, damit sie jetzt in den sogenannten Imponierkämpfen gegen ihre männlichen Rivalen nicht den Kürzeren ziehen. Wenn dann der Winter kommt, werfen sie ihr Geweih ab. Hier in Hellabrunn leben neben den mesopotamischen Damhirschen auch noch die gewaltigen Elche, die größten Hirsche der Welt.