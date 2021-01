München: Putzroboter Franzi hilft im Klinikum Neuperlach aus

Sie sind Helden, für die niemand geklatscht hat, obwohl sie sich jeden Tag einem Risiko aussetzen – die Putzkräfte in Krankenhäusern. Und im Klinikum Neuperlach bekommen sie jetzt Unterstützung von Franzi. Franzi ist ein Roboter, der dem überlasteten Personal unter die Arme greifen soll. Aber nicht nur Putzen kann der kleine Roboter, sondern auch singen, Small-Talk und Witze erzählen. Also auch eine gelungene Abwechslung für die Patienten. Nur zwei Sachen kann Franzi noch nicht – Boarisch, denn sie grüßt immer noch mit „Moin“, und in den Ecken putzen. Dafür braucht es dann auch weiterhin ausgebildete Putzkräfte.