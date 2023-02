So groß wie Katzen sind sie angeblich, die Ratten, die hier am Laimer Bahnhof unterwegs sind. Besonders die Laimer Röhre ist bei den Nagern beliebt. Weil hier viele Menschen entlang laufen, liegt viel Müll rum. Der Stadt ist das Ratten-Problem in Laim bekannt. Schon länger werden die Tiere bekämpft. Die Stadt ist aber auch auf Ratten-Meldungen durch die Bevölkerung angewiesen. Hier könnt ihr die Tiere melden: Per Mail an info@muenchenreinundsauber.de oder telefonisch an 089/23 39 62 96.