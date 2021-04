München reicht Unterlagen für EM-Spiele ein

Findet die Fußball EM diesen Sommer auch in München statt, oder nicht? Die UEFA hatte ja gefordert, dass unbedingt Zuschauer ins Stadion müssen. Die Stadt hat jetzt ihre Konzepte fristgerecht eingereicht, aber auch welche für den Fall, dass keine Zuschauer erlaubt sind. Das hängt dann eben doch davon ab, wie die Infektionslage im Juni und Juli ist. Die Stadt hofft natürlich, dass die vier geplanten Spiele in der Allianz Arena stattfinden werden und hat verschieden Konzepte vorgelegt, wie Zuschauer ins Stadion können. Die UEFA will spätestens Ende diesen Monats eine Entscheidung fällen.