München sammelt Sitzbankwünsche

Mit den Sitzbänken ist es oft so eine Sache. Wenn man sich irgendwo niederlassen will, ist gerade keine da, oder sie ist aus vom Regen aufgeweichtem Holz oder aus kaltem Metall. Die Stadt München will es besser machen und fragt deshalb die Bürger, wo denn noch Bänke fehlen oder was man an ihnen verbessern könnte. Das kann man noch bis Ende November auf einem Online-Portal machen. Das Ganze ist ein Pilotprojekt mit mehreren Hochschulen. Aufgestellt werden die Bänke aber nicht. Das Projekt dient nur der Forschung und soll für die weitere Stadtentwicklung helfen.