München: Sea World macht wieder auf

Das ist eine gute Nachricht für Familien. Morgen ist es endlich soweit und auch das Sea Life in München kann wieder aufmachen. Nicht nur wir freuen uns auf die Riesenaquarien voller Haien, Schildkröten und vielen anderen Meeresbewohnern – auch die Tiere freuen sich auf uns. Das sagen zumindest die Verantwortlichen. Und die haben auch was Neues im Angebot. Was genau wollen sie noch nicht verraten, nur so viel: Es sollen Frösche und Echsen dabei sein. Wer mit den Kindern ins Sea Life möchte, muss vorab ein Online-Ticket mit genauem Zeitfenster kaufen. Die Karten können dann durch den Beleg an der Kasse abgeholt werden. Im Gebäude gilt übrigens eine Maskenpflicht.