Es war der große Traum vieler Verkehrsplaner und auch vieler Gemeinden. Eine neue Studie hat jetzt aber dem Verkehrskonzept Seilbahn eine Absage erteilt. Untersucht worden ist eine Strecke vom U-Bahnhof Messestadt Ost nach Heimstetten. Das ernüchternde Ergebnis: Weder Seilbahn noch U-Bahn noch Tram sind dabei rentabel. Am besten hat eine Schnellbusverbindung abgeschnitten, die an Ampeln Vorrang bekommt. Seilbahnen waren schon an mehreren Orten rund um München angedacht worden.