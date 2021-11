Nachts liegen die Temperaturen schon um den Gefrierpunkt. Und das heißt, für Obdachlose wird es wieder lebensgefährlich. Hilfsorganisationen in ganz Deutschland setzen jetzt auf eine neue Lösung für das Problem. Auch hier in München verteilen sie nun Sheltersuits an Obdachlose. Das sind extrem warme Winterjacken, die sich tagsüber wie eine Picknickdecke zusammenrollen lassen und abends zum Schlafsack umfunktioniert werden können. Mehr Infos zu dem Projekt findet Ihr hier.