München: St.Patrick’s Day dieses Jahr virtuell

Den St. Patricks Day feiert man in Grün und in diesem Jahr auch virtuell. Damit das Highlight auch heuer in München stattfinden kann, bringt das Munich Irish Network das Festival per Livestream einfach zu euch nach Hause. Mit dabei sind dann unter anderem der mehrfache Eurovision Song Contest Gewinner Johnny Logan, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und natürlich jede Menge irische Musik und Tanzeinlagen. Die virtuelle St Patricks Day Parade startet am Sonntag um 13 Uhr. Den Link dazu findet ihr hier.