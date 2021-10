München: Stadt ist weiter fahrradfreundlich

„Radlhauptstadt“, so bezeichnet sich die Stadt hier selbst gerne und jetzt ist sie zumindest ganz offiziell wieder als fahrradfreundliche Stadt ausgezeichnet worden. Dieses Siegel trägt München bereits seit 2012. Und seitdem hat sich auch viel für die Radler an der Isar getan. Eines der neuesten Projekte: Lastenfahrräder sollen in der Innenstadt langsam aber sicher das Auto ersetzen. Zumindest bei den Parkplätzen tun sie das schon, inzwischen gibt es nämlich 40 speziell markierte Parkplätze für die Lastenradl. Das ist ein Pilotprojekt, um zu testen, wie gut die bei den Münchner Bürgern ankommen.