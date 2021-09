Überraschung im Münchner Rathaus: Die Stadt nimmt 2021 deutlich mehr Geld ein als erwartet. Über eine halbe Milliarde Euro zusätzlich stehen München damit zur Verfügung. Oberbürgermeister Dieter Reiter bremst aber die Erwartungen und gibt, so wörtlich, den „Party-Crasher“: Es gebe nichts auszugeben, so Reiter, er sei aber froh, dass der Trend in die richtige Richtung gehe. Unterm Strich steht in München nämlich immer noch ein Haushaltsloch von über 200 Millionen Euro.