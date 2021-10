München ist bundesweit spitze in einem Ranking der beliebtesten deutschen Urlaubsstädte. Allerdings nur in der Kategorie: öffentliche Toiletten. Das Reiseportal kurz-mal-weg.de hat für die beliebtesten Urlaubsstädte Deutschlands Toiletten nach Qualität, Quantität und Barrierefreiheit geprüft. In der Kombination der drei ist München spitze, bei der Qualität ist aber trotzdem noch etwas Luft nach oben, so das Ranking.