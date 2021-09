München: Stadt will einige Straßennamen ändern

Wenn die Straße, in der man wohnt, umbenannt wird, ist das mit einem Haufen Papierkram verbunden. Von der Krankenkasse über die Bank bis zum Arbeitgeber: Alle brauchen die neue Adresse. Verständlich, dass die Stadt hier in München das vermeiden will. Deswegen ist die Liste mit 45 Straßen auch erst mal nur eine „Diskussionsgrundlage“. Denn diese Straßen haben „problematische“ Namen. Viele sind nach Kriegsverbrechern oder Unterstützern des Nazi-Regimes benannt, es sind aber auch Kolonialverbrecher und Rassisten darunter. Fachleute und Stadträte sollen deshalb in den nächsten Monaten über diese Straßen diskutieren. Vielleicht tut es in einigen Fällen auch nur eine erklärende Tafel. Denn die Straßennamen sind schließlich auch irgendwie Teil der Stadt.