München: Stadtbibliothek kann wieder „Click & Collect“ anbieten

Wochenlang war die Stadtbibliothek in München geschlossen – ab heute kann sie aber auch das sogenannte „Click & Collect“ anbieten. Man habe in den letzten Wochen so viel Post wie selten zuvor bekommen, teilt die Bibliothek mit. Umso schöner sei es jetzt wieder Bücher, Filme oder Spiele ausleihen zu können. Die Bibliothek bittet aber darum die bestellten Medien nicht zu Stoßzeiten abzuholen – und eine FFP2-Maske ist beim Abholen Pflicht. Was Ihr bei der Bibliothek alles ausleihen könnt, erfahrt Ihr hier.