Es ist kalt draußen, der Schnee liegt und wer ein Haus hat muss wieder Schnee schippen. Die Stadtwerke in München haben allerdings noch eine weitere Bitte. Und zwar sollen Haus- und Grundstückbesitzer auch Hydranten frei von Schnee und Eis halten. Denn bei einem Feuerwehreinsatz müssen die Einsatzkräfte so schnell wie möglich an die Hydranten ran und sollen sie nicht erst freischaufeln müssen.