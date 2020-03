Die Stadtwerke München richten sich heute an die IT-ler. Denn heute findet der Jobtag in der Gaszählerwerkstatt an der Zentrale statt. Entwickler- und Entwicklerinnen, Admins und sonstige IT-Profis können dort über die verschiedenen Angebote der Stadtwerke und darüber, wie viel IT überhaupt in den Stadtwerken steckt erfahren. Der Jobtag geht von 15 bis 20 Uhr.