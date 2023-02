Mehr als 25 Jahre Zeitgeschichte in mehr als einer Viertelmillion Fotos. Das gibts ab sofort online auf einer eigenen Website der Staatsbibliothek hier in München. Die Bibliothek hat das Fotoarchiv des Magazins “Stern” öffentlich zugänglich gemacht. Noch ist das Projekt im Aufbau. Am Ende werden es rund 15 Millionen Fotos der “Stern”-Fotografen sein. Das Archiv findet ihr hier.