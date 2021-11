München: Streetworker helfen Senioren

Wenn man Streetworker hört, denkt man an Menschen, die vor allem Jugendlichen aus prekären Lebensverhältnissen helfen. Aber hier in München sind mittlerweile auch Sozialarbeiter auf Straßen und in Parks unterwegs, die gezielt Senioren ansprechen. Und jetzt wurde eine erste Bilanz gezogen. Die Streetworker haben über 200 Senioren angesprochen. Viele klagten über finanzielle Probleme und körperliche Einschränkungen. Aber das Erfreuliche ist, viele haben sich an Alten- und Service-Zentren vermitteln lassen, die ihnen nun helfen. Der Stadtrat hat nun beschlossen, das Projekt auf weitere Gebiete in der Stadt auszuweiten.