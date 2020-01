Für heute Nachmittag ruft Students for Future München zum Klimastreik auf. Das Motto: „Uni(te) behind the Science – Denn die Zukunft ist jetzt“. Inhaltlich soll es um die Verantwortung gehen, die Hochschulen und Universitäten in der Debatte um Klimagerechtigkeit innehaben. Der Streik am ist bereits der zweite in München, der von der StuFF organisiert wird und die Hochschulen in den Fokus stellt. Los geht es um 14 Uhr auf dem Geschwister-Scholl-Platz.