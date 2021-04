München sucht Kita-Personal

Das Kita-Personal in München wird immer knapper – aktuell sind über 1000 Stellen können nicht besetzt. Die Stadt hat deshalb nun eine Kampagne gestartet, um neue Kita-Mitarbeiter anzuwerben. In der ganzen Stadt und in der Umgebung hängen nun Plakate und auch online findet die Kampagne statt. Auf der Homepage und dem neuen Instagramkanal der Stadt bekommt man Einblicke hinter die Kulissen der Münchner Kitas. So sollen auch laut Aussage der Stadt Vorurteile abgebaut werden, wie zum Beispiel dass das Gehalt für Erzieher so schlecht sei.