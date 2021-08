München: „Tante Ju“ kehrt ins Deutsche Museum zurück

Ein Flugzeug landet – mitten in München. Direkt hier auf der Museumsinsel. Das passiert am Sonntag und sogar fast so spektakulär, wie es klingt. Die 74 Jahre alte Ju 52, „Tante Ju“ genannt, wird allerdings nicht aus eigener Kraft, sondern mithilfe von Schwertransporter und Kran ihren „Touchdown“ vollziehen. Fast fünf Jahre lang stand sie im Depot, während das Deutsche Museum saniert wurde. Jetzt darf das traditionsreiche Flugzeug wieder zurück in die große Luft- und Raumfahrthalle.