Nach der Messerattacke am Münchner Stachus hat sich nun ein Tatverdächtiger gestellt. Wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat, ist der 29-Jährige bereits am Dienstagabend zusammen mit einem Anwalt im Präsidium erschienen. Nach ihm war öffentlich mit Fotos gefahndet worden. Er soll am vergangenen Freitagmorgen einen 23-jährigen am Stachus mit einem Teppichmesser am Hals verletzt haben.