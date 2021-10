München: Technische Universität baut das schnellste autonome Rennauto der Welt

Michael Schumacher war Weltspitze im Motorsport und auch in der neuen Generation des Autorennens sind die Deutschen ganz vorne. Denn im Motorsport der Zukunft fahren die Rennautos vollautomatisch. Und bei der „Indy Autonomous Challenge“ in den USA hatte das Team der Technischen Universität München die schnellste Zeit. Das autonome Fahren bei Autorennen ist für den Bordcomputer deutlich komplizierter als im normalen Straßenverkehr, schließlich war der Rennwagen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 218 km/h unterwegs. Dass in der Formel 1 einmal Autos ohne Fahrer unterwegs sind, ist aber noch Zukunftsmusik.