Die Stadt München bekommt wirtschaftlichen Zuwachs: Der Handelskonzern Tengelmann verlegt seinen Firmensitz nach München. Der eigentliche Umzug in die Highlight-Towers in Schwabing ist schon passiert, nun wird noch juristisch der Firmensitz verlegt. Zu Tengelmann gehören die Baumarktkette OBI und der Textildiscounter KiK. Die Supermarktkette Kaiser’s Tengelmann wurde 2016 an Edeka verkauft.