München ist in vielen Sachen Spitze, doch beim Smart-City-Index liegt Hamburg vorne. Daher soll die Infrastruktur smarter werden. Und die Stadtwerke testen daher auch intelligente Mülleimer. Die melden per Funk, wie voll sie sind, damit sie rechtzeitig ausgeleert werden. Die Frage ist nur, welches System liefert die besten Daten. Wenn die Stadtwerke das herausgefunden haben, könnten immer mehr Mülleimer in der Stadt intelligente Mülleimer werden.