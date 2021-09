Gute Nachrichten für den Tierpark Hellabrunn in München. Ab heute gilt auch hier die 3-G-Regel. Zutritt also nur noch für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete. Und deswegen darf der Zoo auch endlich die Tierhäuser wieder öffnen. Die waren seit Anfang der Pandemie geschlossen. In den Häusern gilt Maskenpflicht.