München: Tram-Westtangente soll doch schneller fertig werden

Es ist eines der größten Verkehrsprojekte hier in München und die Verwunderung war groß, als die Stadt gesagt hat, dass es doch ein Jahr länger dauert als geplant. Erst 2027 sollte dann die Tram-Westtangente, die über die Fürstenrieder Straße den Romanplatz in Neuhausen mit Obersendling verbindet, in Betrieb gehen. Jetzt macht aber der Stadtrat doch Tempo: Schon im Frühjahr 2026 soll die neue Strecke in Betrieb gehen. Die Stadt kostet das mehr als 340 Millionen Euro zusätzlich dafür, dass das klappt mit der Mobilitätswende. Autofahrer haben dagegen auf der Straße dann weniger Platz.