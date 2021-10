Rundes Jubiläum für eines der wichtigsten Verkehrsmittel in München. Heute vor genau 50 Jahren hat die erste U-Bahn ihren Betrieb aufgenommen. Aus zwei Linien zu den Olympischen Spielen 1972 sind inzwischen acht geworden, mit insgesamt fast 100 Streckenkilometern und 100 Bahnhöfen. Heute Vormittag präsentiert die Münchner Verkehrsgesellschaft aus diesem Anlass einen besonderen Zug in Jubiläumslackierung. Er wird zwei Jahre lang in München unterwegs sein.