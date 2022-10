Messerangriff unter Bauarbeiter-Kollegen in München: Am Samstagmorgen hat ein 33-Jähriger mit einem Messer unvermittelt auf zwei seiner Kollegen eingestochen. Beide wurden schwer verletzt, einer von ihnen schwebt noch immer in Lebensgefahr. Der Messerstecher wurde festgenommen und in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.